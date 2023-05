G7-Gipfel mit Selenskyj endet

Die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten schließen am Sonntag ihren dreitägigen Gipfel in Japan ab. Am Vormittag findet eine letzte Arbeitssitzung zu Fragen der Sicherung von Frieden, Stabilität und Wohlstand mit den acht eingeladenen Partnerstaaten statt. Auch US-Präsident Joe Biden wird am Rand des Gipfels zu einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj zusammenkommen. Das kündigte ein hochrangiger US-Regierungsbeamter am Samstagabend an.

BILD: SN/APA/AFP/STEFAN ROUSSEAU G7-Gipfel: Britischer Premier Sunak mit Ukraine-Präsident Selenskyj