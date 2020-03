G7-Sondergipfel am Montag per Videokonferenz

Die in der G7-Gruppe vereinten großen Industrieländer halten am Montag einen Sondergipfel zur Coronavirus-Pandemie ab. Dieser werde per Videokonferenz stattfinden, teilte das Büro von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Freitag mit. Macron hatte das Treffen demnach angeregt, um das Vorgehen der Länder in der Krise besser abzustimmen.

SN/APA (AFP/POOL)/GONZALO FUENTES Frankreichs Präsident Macron hatte das Treffen angeregt