G7-Staaten beraten in Brüssel über Ukraine-Krieg

Die G7-Staaten sind in Brüssel zu ihrem Gipfeltreffen zum Ukraine-Krieg zusammengekommen. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz empfing als aktueller G7-Vorsitzender am Donnerstag US-Präsident Joe Biden sowie die Staats- und Regierungschefs Frankreichs, Italiens, Kanadas, Großbritanniens und Japans in der belgischen Hauptstadt. Dort hatte zuvor ein Sondergipfel der NATO stattgefunden.

SN/APA/AFP/THOMAS COEX Trudeau, Biden und Scholz beim G7-Gipfel in Brüssel