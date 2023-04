G7 üben scharfe Kritik an China

Das Treffen der G7-Außenminister in Japan endete mit einer deutlichen Ansage gegenüber Russland und China - zumindest auf den ersten Blick. Zugleich fällt auf, was alles nicht gesagt wurde.

Die Runde der G7-Außenminister traf sich dieses Mal in Japan.

Welche Botschaft an diesen Tagen aus dem Ferienort Karuizawa gesendet werden sollte, war von Anfang an klar: Die G7-Staaten - also die USA, Japan, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Kanada und Italien sowie zusätzlich die EU - wollten Geschlossenheit demonstrieren. Nicht nur gegenüber Russland spreche man mit einer Stimme. Ebenso gelte dies gegenüber China, das seit einiger Zeit eine "Wiedervereinigung" mit Taiwan anstrebt und dafür auch vor einer Invasion nicht zurückzuschrecken scheint.

Tatsächlich sind die Worte, die die Außenministerinnen ...