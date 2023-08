Gabun verhängt nach umstrittener Wahl Ausgangssperre

Nach einer umstrittenen Wahl in Gabun hat die Regierung des afrikanischen Staates das Internet gesperrt und eine Ausgangssperre verhängt. Sie verwies in einer am Samstag im Fernsehen verlesen Erklärung auf die Gefahr von Desinformation im Netz hin und die Notwendigkeit, "Fehlverhalten zu verhindern und die Sicherheit der gesamten Bevölkerung zu gewährleisten".

BILD: SN/APA/AFP/STEEVE JORDAN Präsident Ali Bongo Ondimba strebt dritte Amtszeit an