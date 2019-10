Gantz beginnt Gespräche zur Regierungsbildung in Israel

Als erster Oppositionspolitiker seit zehn Jahren nimmt der ehemalige Militärchef Benny Gantz Gespräche zur Bildung einer neuen Regierung in Israel auf. Am Sonntagabend stand für den Vorsitzenden des Mitte-Bündnisses Blau-Weiß ein Treffen mit dem rechtskonservativen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu (Likud) in Tel Aviv auf dem Programm.

SN/APA (AFP)/GALI TIBBON Benny Gantz soll statt Benjamin Netanyahu eine Regierung bilden