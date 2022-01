"Gaskraftwerke werden eine wichtige Rolle spielen"

Die Ausgangslage der EU-Länder ist sehr unterschiedlich, das gemeinsame Ziel klar: Klimaneutralität. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm skizziert Wege dorthin.

Sie ist Ökonomin, Beraterin in Energiefragen und seit April 2020 eine der deutschen Wirtschaftsweisen, wie die Mitglieder im "Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung" heißen. Mit den SN sprach Veronika Grimm (50) über die Energiewende in der EU und den strittigen Taxonomie-Vorschlag der Kommission, Investitionen in Atomkraft und Erdgas als nachhaltig einzustufen, weil sie Brückentechnologien auf dem Weg zur Klimaneutralität seien.

Braucht die EU Atom- und Gaskraftwerke, um ihre Klimaziele bis 2050 zu erreichen? Veronika Grimm: Derzeit ist ...