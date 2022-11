Gasleitung von Israel nach Italien als Antwort auf Putin

Die Pipeline soll in Zukunft auch grünen Wasserstoff nach Europa bringen. Politisch ist sie aber noch umstritten.

Eine geplante Pipeline soll Gas und später Wasserstoff quer durchs Mittelmeer aus dem Nahen Osten nach Europa bringen. Das Projekt ist technisch anspruchsvoll - und politisch umstritten.

Bei der Suche nach Ersatz für russisches Erdgas rückt das östliche Mittelmeer immer stärker in den Fokus. Im Juni unterzeichnete EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Kairo ein Abkommen mit Ägypten und Israel. Es sieht vor, israelisches Erdgas zu Verflüssigungsanlagen in Ägypten zu pumpen und von dort als Flüssigerdgas (LNG) in ...