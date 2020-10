Die EU-Kommission will die Lebensmittelproduktion neu ausrichten. In einem Gastbeitrag zum Welternährungstag erzählt die zuständige Kommissarin Stella Kyriakides, wie das geschehen soll.



Gastkommentar SN

Die Coronavirus-Pandemie hat die Art, wie wir leben, arbeiten und kommunizieren, ja sogar wie wir die Zukunft sehen, drastisch verändert. Was als Gesundheitskrise begann, hat sich zu einer globalen Rezession ausgewachsen, die etliche Sektoren in Mitleidenschaft zieht, so auch den Agrarsektor und die Lebensmittelindustrie. Die Ernährungssicherheit ist weltweit gefährdet, und viele Menschen können nicht einmal das wichtigste Grundbedürfnis - Essen - decken.

Die Sicherung der Lebensmittelversorgung, insbesondere von armen und gefährdeten Bevölkerungsgruppen, ist ein wesentlicher Teil der ...