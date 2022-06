Gasversorgung und Inflation Themen auf EU-Gipfel

Die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Länder werden am Freitag am zweiten Tag des Gipfels in Brüssel über die Folgen der sinkenden russischen Gaslieferungen und die steigenden Preise diskutieren. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz kündigte eine beschleunigte Suche nach alternativen Gaslieferungen aus anderen Ländern an. Der belgische Ministerpräsident Alexander de Croo pochte auf einen gemeinsamen Gas-Einkauf der EU-Staaten.

SN/APA/AFP/KENZO TRIBOUILLARD De Croo für EU-"Energieblock"