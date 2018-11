Gaza-Konflikt: Guterres ruft zu äußerster Zurückhaltung auf

Nach der Zuspitzung der Lage im Gaza-Streifen haben die Vereinten Nationen zur Besonnenheit gemahnt. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres rief am Montag in New York nach Angaben eines Sprechers alle Beteiligten zu äußerster Zurückhaltung auf. Militante Palästinenser hatten zuvor die heftigsten Angriffe auf Israel seit 2014 verübt und zahlreiche Raketen auf israelisches Gebiet geschossen.

SN/APA (AFP)/MAHMUD HAMS Der TV-Sender der radikal-islamischen Hamas-Bewegung wurde bombardiert