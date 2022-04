Geberkonferenz sammelt Geld für Ukraine-Flüchtlinge

In Polen findet am Samstag eine internationale Geberkonferenz statt, um Geld für Flüchtlinge aus der Ukraine und Vertriebene innerhalb des Landes zu sammeln. Als Zeichen der Solidarität wird Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) mit einer Videobotschaft an "Stand up for Ukraine" teilnehmen. Einberufen wurde die Veranstaltung, die um 15.00 Uhr in Warschau beginnt, von der Nichtregierungsorganisation Global Citizen, der EU-Kommission und der kanadischen Regierung.

SN/APA/BMEIA/MICHAEL GRUBER Außenminister Schallenberg meldet sich per Videobotschaft