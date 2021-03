Corona? Gibt es in Tansania nicht. So hatte es jedenfalls der nun verstorbene Präsident John Magufuli verkündet. Wer etwas anderes behaupte, müsse mit einer Gefängnisstrafe rechnen, berichtet eine Ärztin aus Tansania, die aus diesem Grund anonym bleiben will.

Seit Mai gibt es offiziell keine Coronafälle in Tansania mehr. Wie ist die Lage vor Ort wirklich? Bis Dezember habe ich mich hier wie auf einer Insel der Seligen gefühlt. Es gab in der Tat kaum Coronafälle. Doch seit Jänner ...