Gedenken an 75. Jahrestag des Weltkriegsendes

Europa gedenkt am Freitag des Endes des Zweiten Weltkriegs und der Befreiung vom Nationalsozialismus vor 75 Jahren. Coronabedingt finden die Feiern ohne großes Publikum statt. In Berlin legt die Staatsspitze einen Kranz an der Neuen Wache nieder, in Paris verneigt sich Präsident Emmanuel Macron am Triumphbogen. Queen Elizabeth II. wendet sich am Abend in einer Fernsehrede ans Volk.

SN/APA (dpa/Tass)/Jewgeni Chaldej Zweiter Weltkrieg endete im Mai vor 75 Jahren