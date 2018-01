Gedenken an Opfer des Anschlags auf "Charlie Hebdo"

Drei Jahre nach dem Anschlag auf die französische Satirezeitung "Charlie Hebdo" mit zwölf Toten haben am Samstag Hunderte Menschen in Paris an die Tat erinnert. In einem Theatersaal der französischen Hauptstadt fand am Nachmittag eine Veranstaltung unter dem Titel "Toujours Charlie" (Immer Charlie) statt.

SN/APA (AFP)/CHRISTOPHE ARCHAMBAULT Linke Stimmen werfen den Organisationen "Islamophobie" vor