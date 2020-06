Gedenken in den USA an Sklaverei-Abschaffung

Inmitten der anhaltenden Proteste gegen Rassismus erinnern die USA am Freitag an das Ende der Sklaverei in ihrem Land vor 155 Jahren. In Städten von New York bis Los Angeles sind am inoffiziellen Gedenktag "Juneteenth" Demonstrationen, gemeinsame Gebete und Feste geplant. Am 19. Juni 1865 verkündete ein General der Unionstruppen in Galveston im Bundesstaat Texas die Freilassung aller Sklaven.

