Geert Wilders gibt sich als "Geert Milders"

Ein Rechtspopulist will nach seinem Sieg in den Niederlanden jetzt regieren. Wer ist der Mann und welche Ziele verfolgt er?

Geert Wilders, einziges Mitglied seiner "Partij voor de Vrijheid", kann seinen Triumph nicht fassen. Als die erste Prognose des niederländischen Fernsehens seinen sensationellen Wahlsieg verkündet, schlägt er die Hände vors Gesicht. "35!", ruft er. 35 Sitze im Parlament von insgesamt 150 - am Ende sollen es sogar 37 für die Partei für die Freiheit werden. Das sind 23,5 Prozent der Stimmen. Zum Vergleich: Bei den Wahlen 2021 erreichte er 10,8 Prozent. Auf Position zwei kam das rot-grüne Bündnis des ehemaligen EU-Kommissars Frans Timmermans mit 25 Sitzen, an dritte Stelle die rechtsliberale Volkspartei für Freiheit und Demokratie (VVD) mit 24 Mandaten.

Seit rund 20 Jahren mischt der Rechtspopulist Geert Wilders die niederländische Politik auf. Unermüdlich wütet er gegen Islam, Migranten, Klimaschutz oder Europa. Zuletzt auch gegen weitere Militärhilfe für die Ukraine. Vor gut 25 Jahren kam der 60-Jährige ins Parlament. Nach dem Bruch mit der rechtsliberalen VVD gründete er mit der PVV seine eigene Partei.

Wilders gilt als der "niederländische Trump"- nicht nur weil er mit seiner blond gefärbten Tolle dem Ex-US-Präsidenten Donald Trump ähnlich sieht. Auch Wilders' Spruch "Netherlands first" ("Die Niederlande zuerst") erinnert an Trumps Slogan "America first", ebenso wie seine menschenverachtende Rhetorik. Der Mann aus der Karnevalshochburg Venlo an der deutschen Grenze forderte zum Beispiel eine Steuer für Muslima, die ein Kopftuch tragen - eine "Kopflumpen-Steuer". Und Marokkaner seien "Abschaum".

Kennzeichnend ist Wilders' Hass auf den Islam. Er will Moscheen verbieten, verglich den Koran mit Hitlers "Mein Kampf" und nannte den Islam eine faschistische Ideologie. Nach einer beispiellosen verbalen Attacke auf Marokkaner wurde er wegen Beleidigung einer Bevölkerungsgruppe schuldig gesprochen. Er sah in dem Verfahren den Versuch, ihn mundtot zu machen.

Seit gut 20 Jahren steht Wilders auch im Fadenkreuz radikaler Islamisten und wird mit dem Tod bedroht. Daher muss er rund um die Uhr bewacht werden. Auch das ist ein Grund dafür, dass er am liebsten über soziale Medien mit seinen Wählern kommuniziert. Übrigens haben dort seine beiden Katzen eigene sehr populäre Kanäle.

Nun aber im Wahlkampf zeigte sich der Rechtsaußen ungewohnt charmant und versöhnlich. "Geert Milders" wurde er schon genannt. Und er war sogar bereit, seinen Kampf gegen den Islam auf Eis zu legen. "Der Islam wird nie aus unserer DNA verschwinden", sagte er in einem seiner seltenen TV-Interviews, "aber die Priorität liegt nun deutlich bei anderen Themen."

Seit seiner ersten Teilnahme an einer Wahl 2006 ist Wilders mit seiner PVV immer eine feste Größe in der Parteienlandschaft. Aber es hatte schon vor mehr als 20 Jahren erstmals einen kräftigen Rechtsruck in den Niederlanden gegeben, als der Soziologieprofessor Pim Fortuyn als erster Populist durchstartete. Kurz vor seinem vorausgesagten Erdrutschsieg bei der Parlamentswahl 2002 wurde er von einem militanten Tierschutzaktivisten auf einem Parkplatz erschossen. Seine Partei zerlegte sich danach selbst und verschwand in der Versenkung.

Das Erbe Fortuyns trat Geert Wilders an. Um einem Chaos wie in Fortuyns Partei vorzubeugen, wandte er einen einfachen Trick an: Bis heute ist er das einzige Mitglied seiner Partei PVV. Gefolgsleute können sich nur als Sympathisanten oder Förderer anmelden.

Wilders will nun Premier werden. So nahe an der Macht war er bisher noch nie. "Wir bleiben innerhalb der Grenzen des Grundgesetzes", beteuerte er plötzlich in der Wahlnacht. "Ich werde ein Premier für alle Niederländer sein - egal wo man herkommt und welche Religion man hat." Er versicherte, dass er seine radikalsten Forderungen wie ein Koranverbot und die Schließung von Moscheen vorerst nicht durchsetzen wolle. Ob er eine Koalition zustande bringt, bleibt abzuwarten. Annäherungsversuche der bisher größten Partei, der rechtsliberalen Volkspartei für Freiheit und Demokratie (VVD), gab es schon im Wahlkampf. Aber eine Regierungsmehrheit schaffen Wilders und die VVD allein nicht.

Und was bedeutet der Sieg von Wilders auf EU-Ebene? Der von ihm angestrebte "Nexit" - ein EU-Austritt nach britischem Vorbild - ist mit den anderen Parteien nicht zu machen. Aber auf vielen Gebieten würden die Niederlande mit Wilders künftig einen anderen Kurs fahren. So lehnt er den Klimaschutz ab und will auch die Hilfe für die Ukraine drastisch zurückfahren. EU-Querkopf Viktor Orbán jubelt bereits in Budapest: "Der Wind des Wandels ist da."