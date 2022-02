Gefechte im Osten des Landes laut Ukraine "Provokation"

In der Ost-Ukraine ist es laut OSZE-Beobachtern vor Ort am Donnerstag zu Gefechten gekommen. Demnach habe es einen Artillerie-Beschuss gegeben, hieß es aus diplomatischen Kreisen unter Berufung auf die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Das ukrainische Militär berichtete, aus dem Gebiet der pro-russischen Separatisten sei bei Luhansk auf eine Ortschaft geschossen worden. Von einer "Provokation" sprach ein ranghoher ukrainischer Regierungsvertreter.

SN/APA/AFP/ANATOLII STEPANOV Ukrainischer Soldat in der abtrünnigen Region Donezk