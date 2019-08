Gefechte indischer und pakistanischer Soldaten in Kaschmir

An der Grenzlinie zwischen dem indischen und dem pakistanischen Teil der umstrittenen Himalaya-Region Kaschmir haben sich Soldaten aus beiden Ländern am Samstag ein heftiges Feuergefecht geliefert. Ein hochrangiger Regierungsvertreter aus Neu Delhi sagte der Nachrichtenagentur AFP, der "schwere" Schusswechsel dauere noch an. Ein indischer Soldat soll dabei getötet worden sein.

SN/APA (AFP)/TAUSEEF MUSTAFA Indische Sondereinheiten in Srinagar im Einsatz