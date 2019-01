Geflüchtete Saudi-Araberin auf dem Weg nach Kanada

Die junge Saudi-Araberin Rahaf Mohammed al-Qunun wird nach der Flucht vor ihrer Familie an diesem Samstag in Kanada erwartet. Die 18-Jährige hatte in Thailands Hauptstadt Bangkok einen Linienflug in ihre künftige Heimat angetreten. Fotos zeigten, wie sie in der Maschine sitzt.

SN/APA (Thai Immigration Bureau)/HA Al-Qunun fürchtet in der Heimat von ihrer Familie ermordet zu werden