Ozan Iyibas ist im bayerischen Neufahrn geboren, aufgewachsen und will nun Bürgermeister werden. Doch in seiner Partei, der CSU, sehen viele seine Religion als ein Problem.

"Ozan Iyibas, griaß Gott", mit diesen Worten meldet sich der Mann am Telefon, der am Sonntag in Bayern Geschichte schreiben könnte. Es ist die letzte, die heiße Phase vor den Kommunalwahlen. Iyibas gibt im Viertelstundentakt Interviews. Fernsehteams begleiten ihn auf ...