Gegendemonstration vor rechtem Aufmarsch in Washington

Vor dem rechtsextremen Aufmarsch vor dem Weißen Haus zum Jahrestag der tödlichen Proteste in Charlottesville hat in Washington eine Gegendemonstration begonnen. Zum Auftakt am Sonntagmittag versammelten sich mehrere Hundert Menschen im Zentrum der US-Hauptstadt. Teilnehmer hielten Schilder mit Aufschriften wie "Deportiert Nazis" oder "Weiße Vorherrschaft ist Terrorismus".

SN/APA (AFP)/NICHOLAS KAMM Die Demonstranten fordern Vielfalt statt Einfalt