Gegenreaktion der Türkei auf weitere US-Strafmaßnahmen

Nach der Drohung der USA mit weiteren Sanktionen im Streit um den in der Türkei festgehaltenen US-Pastor Andrew Brunson will die Regierung in Ankara solche nicht unbeantwortet lassen. Die Türkei habe bereits im Einklang mit den Regeln der Welthandelsorganisation WTO auf die bisherigen Sanktionen reagiert, sagte Handelsminister Ruhsar Pekcan, wie die Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag mitteilte.

SN/APA (AFP)/TATYANA ZENKOVICH Die Türkei will weitere US-Sanktionen nicht unbeantwortet lassen