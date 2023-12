Gegenseitiger Drohnenbeschuss zwischen Russland und Ukraine

Die russische Luftverteidigung hat nach Angaben der Regierung in Moskau in der Nacht und am frühen Dienstagmorgen insgesamt 41 ukrainische Drohnen abgeschossen. Das ukrainische Militär wiederum hat nach eigenen Angaben zehn von 17 Angriffsdrohnen abgeschossen, die die russischen Streitkräfte in der Nacht auf Dienstag abgefeuert haben.

BILD: SN/APA/AFP (ARCHIV)/ROMAN PILIPEY Ukrainische Drohnenabwehr in Stellung gebracht