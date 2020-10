Gegner Netanyahus gehen in Israel erneut auf die Straßen

An vielen Orten in Israel haben erneut Gegner von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu protestiert. In der Küstenmetropole Tel Aviv trafen sich am Samstagabend Demonstranten unter anderem am zentralen Habima-Platz. Von dort aus startete ein Marsch durch die Stadt. Medien berichteten von Tausenden Menschen im ganzen Land, die entlang großer Straßen, an Kreuzungen oder auf Brücken demonstrierten.

SN/APA (AFP)/EMMANUEL DUNAND Wieder Proteste gegen den israelischen Premier in Tel Aviv