Ein Audiomitschnitt belastet den italienischen Innenminister: Es besteht der Verdacht, dass Salvinis Partei eine millionenschwere illegale Wahlkampfhilfe aus Moskau erhalten hat.

Es sind ungeheuerliche Vorwürfe, mit denen Italiens Innenminister und Lega-Chef Matteo Salvini am Mittwoch konfrontiert wurde. Eine Woche ist es her, dass der russische Präsident Wladimir Putin in Rom zu Besuch war. In einem Gespräch mit der italienische Zeitung "Corriere ...