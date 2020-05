Geheimmission in Libyen aufgedeckt

Der verworrene Konflikt in Libyen ist längst zu einem Stellvertreterkrieg geworden. Experten der Vereinten Nationen haben nun eine geheime Mission enttarnt, an der private Militärfirmen aus dem Ausland beteiligt waren, unter anderem aus Frankreich.

In dem UN-Bericht zu einer geheimen Mission in Libyen geht um dubiose Sicherheitsfirmen, die einen libyschen Warlord unterstützen, geschmuggelte Hubschrauber und geplante Überfälle auf Schiffe im Mittelmeer. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur, die das knapp 80 Seiten lange, vertrauliche Papier einsehen konnte.

Ende Juni 2019 stiegen demzufolge mindestens 20 Personen im jordanischen Amman in eine Frachtmaschine. Sie kommen aus Australien, Frankreich, Malta, Südafrika, dem Vereinten Königreich und den USA. Offiziell sind sie im Auftrag der Wissenschaft unterwegs und sollen in Libyen "geophysikalische und hyperspektrale Untersuchungen" ausführen. Doch der UN-Bericht nennt das eine "Vertuschungsgeschichte". Es handle sich um Mitglieder privater Militärfirmen.

Ihr Ziel ist Bengasi. Die Stadt im Osten Libyens ist die Hochburg des Generals Chalifa Haftar, der vor mehr als einem Jahr eine Offensive auf die Hauptstadt Tripolis im Westen gestartet hat und dort die international anerkannte Einheitsregierung des Landes stürzen will - bislang vergeblich. Zu seinen Verbündeten zählen die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Russland, Frankreich und Ägypten. Die EInheitsregierung in Tripolis wiederung kann auf ausländische Unterstützung aus Italien, Katar und der Türkei zählen. Unverhohlene Waffenlieferungen aus Ankara trotz eines geltenden UN-Embargos für das ganze Land sind gut dokumentiert.

Hier kommen die eingeflogenen Einsatzkräfte ins Spiel, die von den Experten ausdrücklich nicht als "Söldner" bezeichnet werden. Sie sollten demnach den Waffennachschub aus der Türkei abfangen. "Das Gremium ist der Ansicht, dass ein Ziel von Projekt Opus darin bestand, (Haftar) mit der Fähigkeit auszustatten, den Seeweg für Waffen von der Türkei zur Einheitsregierung in Tripolis zu unterbrechen". Das belege auch eine ausgewertete Unterhaltung Beteiligter: In ihr heiße es, die Aufgabe sei es, "feindliche Versorgungsschiffe zu betreten und zu durchsuchen". Auch von einer "maritimen Angriffsgruppe" sei die Rede gewesen.

Die Planung der geheimen Operation wurde dabei nach Ansicht der Experten vor allem von Firmen mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgeführt - namentlich hebt der Bericht "Lancaster6" und "Opus Capital Asset" hervor. Von ihnen seien Mitte Juni 2019 sechs Militärhelikopter in Südafrika beschafft, zunächst auf dem Landweg nach Botsuana gebracht und von dort nach Bengasi geflogen worden. Zur gleichen Zeit mietete "Opus Capital Asset" dem Bericht zufolge in Malta zwei Militärschlauchboote für insgesamt 90 Tage zu einem Tagessatz von 5000 Euro. Wie die Helikopter sollten sie demnach mit Maschinengewehren bestückt werden. Am 27. Juni wurden die Boote nach Bengasi gebracht.

Alles war vorbereitet, als die Einsatzkräfte Ende Juni mit der Frachtmaschine in der libyschen Stadt landen. Im Süden Bengasis seien sie den Angaben zufolge in einer großzügigen Wohnanlage untergekommen, beschützt von einer örtlichen Miliz. Doch schon am 2. Juli - keine Woche nach ihrer Ankunft - brach ihr Anführer die Operation plötzlich ab. Noch am Abend bestieg die Gruppe die beiden Schlauchboote im Hafen von Bengasi, eines von ihnen mussten sie wegen eines Schadens zurücklassen. Nach einer 15-stündigen Fahrt bei Nacht über das Mittelmeer kam sie in Valetta auf Malta an.

Die Hintergründe bleiben auch für die Experten rätselhaft: "Das Gremium hat den Grund für die Evakuierung und das Zurücklassen von Vermögenswerten in Libyen noch nicht ermittelt." Doch auf Malta habe schon ein Anwalt für die Gruppe bereitgestanden, und auch eine neue Geschichte: Die Personen seien Ölarbeiter und hätten Libyen wegen Unruhen schnellstmöglich verlassen müssen.

Offen lässt der Bericht, wer letztlich verantwortlich für das "Projekt Opus" war. Die UN-Mission der Vereinigten Arabischen Emirate ließ eine Mail mit Bitte um Stellungnahme zunächst unbeantwortet. Auch "Lancaster6" und "Opus Capital Asset limited" reagierten auf entsprechende Anfragen zunächst nicht.

Geplant und durchgeführt wurde die Operation laut Bericht in mindestens acht Ländern: Den Emiraten, Jordanien, Malta, Libyen, Angola, Botsuana, Südafrika und den USA. Dabei seien mindestens zehn Unternehmen aus drei Ländern - den Emiraten, den Britischen Jungferninseln und Malta - beteiligt gewesen. Eine weitere Firma in Südafrika soll unter anderem die Identität der Drahtzieher verschleiert haben.

Quelle: SN, Dpa