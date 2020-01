"Geistliche, haut ab!": Proteste gegen iranische Führung

Im Iran haben sich die regierungskritischen Proteste den dritten Tag in Folge fortgesetzt. Im Internet verbreitete Videos zeigten am Montag Studenten in der Hauptstadt Teheran und in Isfahan, die vor den Universitäten auf die Straße gingen und ihrem Unmut über die Führung des Landes Luft machten.

SN/APA (AFP)/STR Anhaltende Proteste im Iran