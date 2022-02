Gelassener Blick auf Atomkraft

Im März geht in Finnland der neue Reaktor Olkiluoto 3 ans Netz - mit dem Segen der Grünen. Vor allem Jüngere finden die Risiken der Atomkraft eher beherrschbar als jene des Klimawandels.

Mikkeli ist eine 50.000-Einwohner-Stadt in Finnland, umgeben von malerischen Wäldern und Seen. Zweieinhalb Stunden braucht man mit dem Auto von Helsinki bis hierher. Es ist die Heimat des Naturliebhabers Veli Liikanen (42), der schon in seinem Biologiestudium anfing, sich für die Grünen zu engagieren.

Eigentlich ist er ein Grüner, wie er im Buche steht. Liikanen saß im Stadtrat, setzte sich für Jugendarbeit ein und half, einen Fairtrade-Laden zu gründen. In seiner Partei machte er Karriere, auch national. Inzwischen ...