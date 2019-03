"Gelbwesten" demonstrieren den 16. Samstag in Folge

Die "Gelbwesten" sind am Samstag zum 16. Protesttag in Frankreich auf die Straße gegangen. In Paris versammelten sich hunderte Menschen am Triumphbogen, um auf einem zwölf Kilometer langen Marsch durch die Stadt gegen die Politik der Regierung von Präsident Emmanuel Macron zu protestieren. Begleitet wurden die Proteste von einem Großaufgebot der Polizei.

/APA (AFP)/PHILIPPE HUGUEN Die "Gelbwesten" sind unermüdlich