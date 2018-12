"Gelbwesten"-Proteste: "Rückkehr zur Ordnung" gefordert

Nach wochenlangen Protesten der "Gelbwesten" in Frankreich hat Premierminister Edouard Philippe eine "Rückkehr zur Ordnung" gefordert. Der Regierungschef besuchte am Montag in der Pariser Polizeipräfektur mehrere Ordnungshüter, die von Demonstranten angegriffen worden waren. Philippe beklagte mit Hinweis auf die "Gelbwesten"-Bewegung eine "Radikalisierung mit großer Gewalttätigkeit".

SN/APA (AFP)/THOMAS SAMSON Frankreichs Premierminister Philippe forderte ein Ende der Proteste