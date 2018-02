Geld spaltet den EU-Gipfel

Das Tauziehen um die EU-Finanzierung nach dem Brexit hat begonnen. Polen geht gegen härtere Bedingungen für Fördergelder auf die Barrikaden. Auch die Nettozahler bringen sich in Stellung.

Die Flüchtlingsquoten lassen die EU-Staats- und -Regierungschefs nicht mehr los. Auch beim Treffen am Freitag in Brüssel - zu 27, ohne die britische Premierministerin Theresa May -, bei dem es erstmals um die EU-Finanzierung im nächsten Jahrzehnt gehen sollte, spielte das derzeit umstrittenste Thema der EU hinein. Etliche Länder reagierten verschnupft auf die Forderung von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die Verteilung von EU-Mitteln künftig an die Aufnahme von Flüchtlingen und die Einhaltung europäischer Werte zu knüpfen. Luxemburgs Premier Xavier Bettel meinte etwa kritisch: "Wer wird nachher bestraft? Nicht die Regierungen, aber die Bürger."