Geldentzug? Es wird ernst für Orbán

Die EU-Kommission will Mittel aus dem EU-Budget erstmals einfrieren.

"Es ist die Pflicht und die vornehmste Aufgabe meiner Kommission, die Rechtsstaatlichkeit zu schützen." Für diesen Satz in ihrer Rede zur Lage der Union bekam Ursula von der Leyen am Mittwoch Applaus im Europäischen Parlament in Straßburg. Gleichzeitig forderten nicht wenige Abgeordnete, den Worten nun auch Taten folgen zu lassen. "Wir zählen auf Sie, Frau Präsidentin", meinte etwa der liberale Fraktionsführer Stéphane Séjourné.

Denn der Mehrheit im EU-Parlament ist die Reaktion der Kommission auf die Unterminierung des Rechtsstaats, ...