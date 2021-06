Gemeinsames Seemanöver von Ukraine und USA im Schwarzen Meer

In der südukrainischen Hafenstadt Odessa hat ungeachtet der Kritik aus Russland das jährliche Seemanöver "Sea Breeze" (Meeresbrise) begonnen. Das teilte die ukrainische Marine am Montag mit und veröffentlichte ein Video von der Eröffnung des Militärmanövers auf Facebook. In den kommenden zwei Wochen werden im nordwestlichen Schwarzen Meer Soldaten und Matrosen aus der Ukraine, den USA und weiteren knapp 30 Ländern üben.

SN/APA/AFP/IRAKLI GEDENIDZE Übung findet kurz nach Zwischenfall mit britischem Kriegsschiff statt