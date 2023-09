General Oligui ist Übergangspräsident von Gabun

Nach dem Militärputsch in Gabun hat der neue Machthaber Brice Oligui Nguema am Montag vor dem Verfassungsgericht des Landes seinen Eid als Übergangspräsident abgelegt. Der 48-jährige General kündigte "freie, transparente und glaubwürdige Wahlen" an, ohne jedoch ein Datum zu nennen.

BILD: SN/APA/AFP/- Oligui als Übergangspräsident vereidigt