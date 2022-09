General Robert Brieger:"Putin zeigt Schwäche"

Wie Robert Brieger, der oberste Militär der Europäischen Union, die Teilmobilmachung Russlands und die atomare Gefahr einschätzt. Der Westen dürfe jetzt in der Hilfe für die Ukraine nicht nachlassen.

Der Militärausschuss der Europäischen Union in Brüssel (EUMC), in dem die Generalstabschefs der 27 Mitgliedsstaaten zusammenkommen, ist das höchste militärische Gremium des Staatenbundes. Es steht unter der Leitung des österreichischen Generals Robert Brieger. Er berät unter anderen den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell in militärischen Fragen.

Wladimir Putin hat die Teilmobilmachung von 300.000 Reservisten angekündigt. Wie kann das den Kriegsverlauf ändern, in dem zuletzt die Ukraine in der Offensive war? Robert Brieger: Dieser Schritt des russischen Präsidenten ist ein markantes ...