General über Trump: "Er ist ein Idiot"

Watergate-Aufdecker Bob Woodward bringt das nächste Trump-Buch.

Bevor John Dowd seinen Job als Rechtsberater des Präsidenten hinschmiss, hatte er alles versucht. Am 27. Jänner inszenierte er für Trump im Oval Office eine Art Generalprobe für ein Befragung durch den Ermittler in der Russlandaffäre, Robert Mueller. Schon nach kurzer Zeit verwickelte sich Trump in Widersprüche und Lügen. Der Präsident erlitt einen Wutausbruch. "Ich will wirklich nicht aussagen", schimpfte er. Dowd atmete auf. Das hatte er erreichen wollen. Bei einem Termin mit Mueller erklärte er dem Sonderermittler, Trump könne nicht aussagen. Er würde sich schlichtweg "zum Idioten" machen. Dann änderte Trump seine Meinung. "Ich werde ein wirklich guter Zeuge sein", eröffnete er Dowd im März. Der Anwalt quittierte den Job.