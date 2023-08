General wird als "Übergangspräsident" Gabuns vereidigt

Nach dem Militärputsch im westafrikanischen Gabun soll General Brice Oligui Nguema am Montag vor dem Verfassungsgericht des Landes als "Übergangspräsident" vereidigt werden. Außerdem werde Oligui schrittweise die "Übergangsinstitutionen" einsetzen, sagte Oberst Ulrich Manfoumbi am Donnerstag im Staatsfernsehen.

Manfoumbi ist der Sprecher des Komitees für den Übergang und die Wiederherstellung der Institutionen (CTRI), in dem die Oberbefehlshaber der Armee zusammengeschlossen sind. Oligui wolle allen Kreditgebern, Partnern der Entwicklungszusammenarbeit und Gläubigern des Staates versichern, dass "alle Vorkehrungen getroffen werden, um sicherzustellen, dass die Verpflichtungen unseres Landes" sowohl im In- als auch im Ausland "eingehalten werden", sagte Manfoumbi weiter.

In dem zentralafrikanischen Land war es am Mittwochmorgen zu einem Militärputsch gegen den langjährigen Präsidenten Ali Bongo Ondimba gekommen. Kurz zuvor hatte die nationale Wahlbehörde Bongo zum Sieger der von Betrugsvorwürfen überschatteten Wahlen erklärt.

Der Friedens- und Sicherheitsrat der Afrikanischen Union (AU) traf sich am Donnerstag zu Beratungen über die Situation in Gabun, wie er im vormals Twitter genannten Onlinedienst X mitteilte. Der Vorsitzende der Kommission der AU, Moussa Faki Mahamat, hatte das Geschehen in Gabun am Mittwoch "scharf" verurteilt.