Generalstreik in Frankreich

In Frankreich werden am Donnerstag die größten Proteste seit Beginn der "Gelbwesten"-Krise vor gut einem Jahr erwartet: Ein Generalstreik im öffentlichen Dienst dürfte das Land weitgehend zum Stillstand bringen. Zudem sind fast 250 Kundgebungen angemeldet. Die Proteste richten sich gegen die Pensionsreform-Pläne von Präsident Macron. Er will Vorrechte für viele Berufsgruppen abschaffen.

SN/APA (AFP)/THOMAS SAMSON Auch bei der Bahn wird gestreikt