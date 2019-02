Generalstreik in Katalonien wegen Prozess gegen Separatisten

Aus Protest gegen den Separatisten-Prozess vor dem Obersten Gericht in Madrid sind die Unabhängigkeitsbefürworter in Katalonien am Donnerstag in einen Generalstreik getreten. Betroffen waren vor allem öffentliche Verkehrsmittel sowie Krankenhäuser und Apotheken. Zu dem Ausstand unter dem Motto "Ohne Rechte gibt es keine Freiheit" hatte die Gewerkschaftsföderation CSC aufgerufen.

SN/APA (AFP)/PAU BARRENA Ein Generalstreik legt am Donnerstag Katalonien lahm