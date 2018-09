Generationen von Gläubigen vor den Kopf gestoßen

Der massive sexuelle Missbrauch von Kindern durch Priester hat eine tiefe Kluft aufgerissen. Wie kann Vertrauen neu entstehen?

Ein 19-jähriger angehender Erzieher ist dieser Tage in Bamberg wegen sexuellen Missbrauchs an Kindern zu einer Haftstrafe von vier Jahren und zehn Monaten verurteilt worden. Das Landgericht Bamberg sah es als erwiesen an, dass sich der Auszubildende in 13 Fällen an Kindern vergangen hatte. Eltern hatten im November Anzeige erstattet. Der junge Mann wurde nach Jugendstrafrecht verurteilt.