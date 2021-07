Genfer Flüchtlingskonvention: Meilenstein für die Verfolgten

Mit der Genfer Konvention ist der Schutz von Flüchtlingen vor 70 Jahren zur weltweiten Pflicht geworden.

143 Staaten sind der Genfer Flüchtlingskonvention bis heute beigetreten. Das Abkommen, das am 28. Juli 1951 unterzeichnet wurde, regelt nicht nur, wer ein Flüchtling ist. Es sieht grundlegende Rechte für Flüchtlinge vor, die in allen Vertragsstaaten gelten. Hinter den Prinzipien stünden die meisten Staaten noch immer, sagt Christoph Pinter, Chef des UNO-Flüchtlingshilfswerks UNHCR in Österreich.

Könnte ein Abkommen wie die Flüchtlingskonvention heute noch zustande kommen? Christoph Pinter: Das ist schwer zu sagen, aber ich habe meine Zweifel. Wir ...