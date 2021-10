Genüssliche Geschlossenheit in Berlin

Grüne und FDP absolvierten eine zweite Gesprächsrunde. Zu Inhalten und Streitpunkten äußerten sich beide Seiten nicht.

Grüne und FDP sind zufrieden. Eine zweite Gesprächsrunde zur Bildung einer Regierungskoalition am Freitag sei ein "ganz guter Start" gewesen, meinte Grünen-Chef Robert Habeck nach zweieinhalb Stunden. FDP-Chef Christian Lindner unterstrich, beide Parteien wollten das Trennende etwa in der Klimapolitik und bei den Finanzen überwinden und Brücken finden. "Der Prozess hat heute in einer guten Atmosphäre begonnen, er ist allerdings nicht abgeschlossen", so Lindner.

"Wir sind heute schmallippig", räumte Grünen-Co-Parteichefin Annalena Baerbock auf Journalistenfragen ein und verwies auf ...