Georgien zieht umstrittenes Gesetz nach Protesten zurück

Warum das "Auslandsagenten-Gesetz" mit den gesetzlichen Grundlagen in Russland verglichen wurde, mit denen man dort Medien und NGOs mundtot machte.

Die Parlamentsmehrheit hat einen Rückzieher gemacht. Am Donnerstag veröffentlichte die Regierungspartei "Georgischer Traum" eine Erklärung, man habe beschlossen, das am Dienstag in erster Lesung verabschiedete Gesetz über die Meldepflicht für "ausländische Agenten" zurückzurufen, "unbedingt und ohne Vorbehalte". In der Nacht zuvor waren in mehreren georgischen Großstädten Zehntausende Menschen gegen die Gesetzesnovelle auf die Straße gegangen, in Tiflis arteten die Proteste in bürgerkriegsartige Unruhen aus. Die Demonstranten versuchten sogar, ins Parlament einzudringen.

Das umstrittene Gesetz sieht eine Meldepflicht für alle NGOs und Medien vor, die mehr als 20 Prozent ihrer Einnahmen aus dem Ausland erhalten. Seine Kritiker vergleichen es mit dem russischen "Auslandsagenten-Gesetz" von 2012, das von Jahr zu Jahr härter gehandhabt wurde und wesentlich zur Schließung der meisten kritischen Bürgerinitiativen und Redaktionen beitrug. Georgische Oppositionelle und westliche Politiker werfen der Regierung vor, sie wolle die in der Verfassung verankerte europäische Integration sabotieren und eine Autokratie wie in Russland einrichten. In der Erklärung des "Georgischen Traums" heißt es, wenn sich die Emotionen gelegt hätten, wolle man der Öffentlichkeit besser erklären, wozu das Gesetz diene, Georgien werde sich weiter mit Würde Richtung Europa bewegen. Die Opposition aber misstraut der Regierung weiter. "Das ist keine Rücknahme des Gesetzes, das bedeutet nur: ,Na und, wenn die Proteste sich etwas gelegt haben, werden wir es euch zeigen!'", sagte der Bürgerrechtler Utscha Nanuaschwili dem Portal sova.news.