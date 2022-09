Georgien: Zufluchtsort für Ukrainer und Russen

Nach Georgien kamen seit Beginn des Kriegs in der Ukraine 120.000 ukrainische Flüchtlinge. Seit Moskaus Teilmobilmachung werden aber vor allem die russischen Einwanderer mehr.

Madona Tserediani erklärt in ihrem kleinen Laden in Latali gerade ihr Sortiment. Nach altem Rezept wird hier Seife gekocht, die zu Kugeln geformt in einem Weidenkorb am Boden steht. Selbstgenähtes liegt auf Verkaufstischen. Aus kleinen Säckchen duftet das selbst gemachte swanetische Gewürzsalz, benannt nach der Region, in der es hergestellt wird.

Swanetien liegt abgeschieden im Norden von Georgien, angrenzend an Russland. Gefördert wird Tseredianis Projekt aber von der EU, konkret durch ein Programm von Care Österreich, über das ...