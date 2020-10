Georgier wählen ein neues Parlament

Vor dem Hintergrund steigender Corona-Zahlen sind am heutigen Samstag mehr als 3,5 Millionen Menschen in Georgien zur Wahl eines neuen Parlaments aufgerufen. 48 Parteien und 2 Wahlblöcke kämpfen um die 150 Sitze in der Volksvertretung in der Hauptstadt Tiflis. In den Umfragen liegt die Regierungspartei Georgischer Traum vorn, die bereits bei den Abstimmungen in den Jahren 2012 und 2016 gesiegt hatte, gefolgt von der oppositionellen Vereinten Nationalen Bewegung.

SN/APA/AFP(Archiv)/VANO SHLAMOV Iwanischwili, seit 2012 mächtiger Mann Georgiens