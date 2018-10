Georgier wählen neuen Präsidenten

In Georgien ist am Sonntag ein neuer Präsident gewählt worden. Die Wahllokale öffneten um 05.00 Uhr (MEZ), erste Ergebnisse sollten in der Nacht auf Montag vorliegen. Als Favoritin gilt die frühere französische Botschafterin Salome Surabischwili, die für die Regierungspartei Georgischer Traum antritt.

