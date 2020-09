Geplante Änderung am Brexit-Deal gegen internationales Recht

Die britische Regierung hat zugegeben, dass eine von ihr geplante Änderung am Brexit-Abkommen gegen internationales Recht verstoßen würde. "Ja, das verletzt internationales Recht in einer sehr spezifischen und begrenzten Weise", sagte der für Nordirland zuständige Staatssekretär Brandon Lewis am Dienstag vor dem Parlament in London.

SN/APA (dpa)/Wolfgang Kumm Das Verhandlungs-Klima ist derzeit nicht das beste