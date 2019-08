Geplante Rückführung von Rohingya-Flüchtlingen gescheitert

Ein weiterer Versuch zur Rückführung Tausender muslimischer Rohingya-Flüchtlinge aus Bangladesch in das Nachbarland Myanmar ist fehlgeschlagen. Von mehr als 1.000 dafür vorgesehenen Menschen sei am Donnerstag niemand am vereinbarten Treffpunkt erschienen, sagte Khalid Hossain, ein mit der Rückführung beauftragter Regierungsbeamter.

SN/APA (AFP)/MUNIR UZ ZAMAN Die geplante Rückführung war auf scharfe Kritik gestoßen