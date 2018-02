Gericht entscheidet über Haftbefehl gegen Assange

Ein Gericht in London soll am Dienstag über die Aufhebung des Haftbefehls gegen Wikileaks-Gründer Julian Assange entscheiden. Assanges Anwälte wollen mit dem Antrag erreichen, dass ihr Mandant ohne Furcht vor Festnahme die ecuadorianische Botschaft verlassen kann, in die er 2012 geflohen war.

SN/APA (AFP)/JUSTIN TALLIS Assange lebt seit 2012 in der Botschaft